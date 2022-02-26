Російські окупанти продовжують обстріл українських міст. У багатьох містах оголошено повітряну тривогу, цивільних просять не покидати укриття без відповідного сигналу.

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Обстріл Охтирки, влучання у житловий масив

Міський голова Охтирки Павло Кузьменко повідомив, що російська артилерія здійснила обстріл міста. Снаряди влучили у житловий масив.

Відбулися обстріли міста Охтирка. Снаряди влучили у житловий масив на Дачному,

– сказав він.

Раніше Кузьменко повідомляв, що Охтирка не здасться, хоча ворог потужно обстрілює місто.

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