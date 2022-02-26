Сьогодні вночі російські окупанти продовжували наступ на українські території. Завдяки хоробрим діям ЗСУ та територіальної оборони ворогу не вдалося захопити жодного міста.
До теми Охтирка – під контролем ЗСУ
Обстріли Охтирки
Один зі снарядів окупантів влучив у житловий масив. Мер Охтирки Павло Кузьменко повідомив, що місто очікує подальшого наступу, але ворог отримає гідний спротив.
Чекаємо щось недобре. Я розумію, що Охтирку не пробачать, але Охтирка не здасться!
– запевнив він.
Українським силам вдалося відбити атаку на Київ, стримати та знищити російський десант у Василькові, не дати ворогу захопити Харків та дати відсіч окупантам по всіх напрямах, в яких вони наступали.
Ворог зазнає великих втрат солдат та техніки, багато військових ворожої армії здаються у полон.
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