Сьогодні вночі російські окупанти продовжували наступ на українські території. Завдяки хоробрим діям ЗСУ та територіальної оборони ворогу не вдалося захопити жодного міста.

До теми Охтирка – під контролем ЗСУ

Обстріли Охтирки

Один зі снарядів окупантів влучив у житловий масив. Мер Охтирки Павло Кузьменко повідомив, що місто очікує подальшого наступу, але ворог отримає гідний спротив.

Чекаємо щось недобре. Я розумію, що Охтирку не пробачать, але Охтирка не здасться!

– запевнив він.

Українським силам вдалося відбити атаку на Київ, стримати та знищити російський десант у Василькові, не дати ворогу захопити Харків та дати відсіч окупантам по всіх напрямах, в яких вони наступали.

Ворог зазнає великих втрат солдат та техніки, багато військових ворожої армії здаються у полон.

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