Сегодня ночью российские оккупанты продолжали наступление на украинские территории. Благодаря храбрым действиям ВСУ и территориальной обороны врагу не удалось захватить ни одного города.

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Обстрелы Ахтырки

Один из снарядов оккупантов попал в жилой массив. Мэр Ахтырки Павел Кузьменко сообщил, что город ожидает дальнейшего наступления, но враг получит достойное сопротивление.

Ждем что-то неладное. Я понимаю, что Ахтырку не простят, но Ахтырка не сдастся!

– заверил он.

Украинским силам удалось отбить атаку на Киев, сдержать и уничтожить русский десант в Василькове, не дать врагу захватить Харьков и дать отпор оккупантам во всех направлениях, в которых они наступали.

Враг несет большие потери солдат и техники, многие военные вражеской армии сдаются в плен.

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