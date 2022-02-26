Российские оккупанты продолжают обстрел украинских городов. Во многих городах объявлена ​​воздушная тревога, гражданских просят не покидать укрытие без соответствующего сигнала.

Кстати Появились первые видео с последствиями обстрелов в Сумах

Обстрел Ахтырки, попадание в жилмассив

Мэр Ахтырки Павел Кузьменко сообщил, что российская артиллерия произвела обстрел города. Снаряды попали в жилмассив.

Произошли обстрелы города Ахтырка. Снаряды попали в жилой массив на Дачном,

– сказал он.

Ранее Кузьменко сообщал, что Ахтырка не сдастся, хотя враг мощно обстреливает город.