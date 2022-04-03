Отчаяние и смерть: массовые убийства в Буче не сходят со страниц мировых СМИ
Источник:Центр стратегических коммуникаций
Мировые медиа пишут о зверствах россиян на Киевщине. Чаще всего акцентируют внимание на Буче, где нашли гражданских в огромной братской могиле.
Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Они подчеркнули, что россияне убивают украинцев не только в Киевской области.
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В СМИ вышли материалы со следующими заголовками:
- Сотни похороненных в братской могиле в Буче под Киевом – Aljazeera;
- После отступления россиян в Буче остались мертвые тела мирных жителей – Reuters;
- Во время отступления российская армия массово убивала мирных жителей, совершала военные преступления. Никакие немецкие деньги не должны больше поступать в Россию – главный редактор BILD Йоганес Бойе;
- Сцены отчаяния и смерти, когда россияне отступают из пригородов Киева – New York Times.
Уничтоженные жизни по всей Украине
В Центре подчеркнули, что мир должен помнить, что россияне действуют так не только в Буче. Рашисты пытали и убивали в Гостомеле, Мотыжине, Ирпене, Иванковом. И говорится только о Киевщине.
А сколько оскверненных жизней, городов и сел осталось по всей Украине — десятки, сотни и тысячи. Не забудем и не простим,
– сообщили в Центре.
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