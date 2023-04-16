В Закарпатье отчим два года насиловал 12-летнюю девочку: мать пошла в полицию
Источник:Полиция Закарпатской области
В Закарпатской области 43-летний мужчина с 2021 года насиловал свою падчерицу. Об этом сообщили в полиции Закарпатской области.
По данным правоохранителей, 14 апреля в полицию обратилась местная жительница. Она сообщила, что 43-летний сожитель насиловал ее 12-летнюю дочь.
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Что угрожает мужчине
Девочка призналась правоохранителям, что мужчина с 2021 года насиловал ее. Это подтвердила также медицинская экспертиза.
Правоохранители задержали мужчину. Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, то есть – изнасилование, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет. Ему грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет. Следствие по делу продолжается.
Супруги насиловали ребенка и снимали это на видео
В Закарпатье мужчина вместе с женой насиловали ребенка и снимали отдельные эпизоды на видео. Ребенок сам решился обратиться в полицию. Горе-"отцов" уже задержали.
По данным следствия, мужчина вместе с сожительницей совершали действия сексуального характера в отношении ее дочери, не достигшей 14 лет. Отдельные эпизоды мать ребенка снимала на видео и отправляла ему.
Девочка сама обратилась к правоохранителям 29 марта. Она решилась после того, как узнала о резонансной истории с несправедливым решением суда "Верхневоротском изнасиловании".
Она рассказала, что отчим неоднократно насиловал ее с июля 2021 года. А "мать" ребенка также заставляла его вступать в половой контакт с ним и отчимом. Дома у них обнаружили многочисленные видеодоказательства.
В ходе экспертизы у девочки увидели множественные разрывы женской плевы. Оказалось, что насилие к ребенку начали совершать еще с 7-летнего возраста.
После получения заявления от ребенка полиция оперативно задержала мать девочки и ее сожителя.
В настоящее время супругам выбирают меры предосторожности. Прокуратура будет настаивать на безальтернативном содержании под стражей. Ребенка взяли под опеку социальные работники.