По подозрению в изнасиловании 9-летней дочери: в Киевской области полиция задержала мужчину

Правоохранители в Киевской области задержали мужчину. Ему грозит до 15 лет заключения по подозрению в изнасиловании 9-летней дочери.

В субботу, 2 декабря, соответствующую новость была опубликована в полиции Киевской области. Там уточнили, что суд избрал 39-летнему гражданину меру пресечения – содержание под стражей.

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Изнасилование отцом дочери в Киевской области

Именно мать дочери сообщила правоохранительным органам о факте изнасилования. В Офисе генпрокурора уточняют, что отец изнасиловал свою малолетнюю дочь в ее же комнате.

Подозреваемый вошел в комнату 9-летней дочери и, пользуясь тем, что за его действиями никто не наблюдает, изнасиловал ее. Кроме того, мужчина совершил насильственные действия сексуального характера,

– говорится в источнике.

Подозрение злоумышленнику было доложено по части 4 статьи 152 и части 4 статьи 153 Уголовного кодекса Украины. Санкция этих статей как раз предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.



В Киевской области задержан мужчина по подозрению в изнасиловании дочери / Фото Офис Генерального прокурора

Обратите внимание! Подозрение было доложено именно при процессуальном руководстве Броварской окружной прокуратуры. Сделали это следователи Броварского управления полиции Киевской области.



39-летний мужчина подозревается в изнасиловании дочери / Фото полиции Киевщины

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