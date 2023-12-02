За підозрою у зґвалтуванні 9-річної доньки: на Київщині поліція затримала чоловіка
Джерело:Поліція Київської області
Правоохоронці у Київській області затримали чоловіка. Йому загрожує до 15 років ув'язнення за підозрою у зґвалтуванні 9-річної доньки.
У суботу, 2 грудня, відповідну новину опублікували в поліції Київської області. Там уточнили, що суд обрав 39-річному громадянину запобіжний захід – тримання під вартою.
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Зґвалтування батьком доньки на Київщині
Саме мати доньки повідомила правоохоронним органам про факт зґвалтування. В Офісі генпрокурора уточнюють, що батько зґвалтував свою малолітню доньку в її ж кімнаті.
Підозрюваний зайшов до кімнати 9-річної доньки та, користуючись тим, що за його діями ніхто не спостерігає, зґвалтував її. Окрім того, чоловік вчинив насильницькі дії сексуального характеру,
– йдеться в джерелі.
Підозру зловмиснику було повідомлено за частиною 4 статті 152 та частиною 4 статті 153 Кримінального кодексу України. Санкція цих статей якраз-таки передбачає позбавлення волі на строк до 15 років.
У Київській області затримали чоловіка за підозрою у зґвалтуванні доньки / Фото Офіс Генерального прокурора
Зверніть увагу! Підозру було повідомлено саме за процесуального керівництва Броварської окружної прокуратури. Зробили це слідчі Броварського управління поліції Київщини.
39-річного чоловіка підозрюють в зґвалтуванні доньки / Фото поліції Київщини
В Україні функціонує реєстр педофілів
- Нещодавно завершили базовий етап наповнення Єдиного реєстру осіб, "засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи". У медіа його найменують "реєстром педофілів".
- Наразі за участі ювенальних прокурорів до реєстру внесено дані про всіх кривдників дітей, які вчинили злочини до його створення, а це більш ніж 600 злочинців.
- Відповідна база покликана убезпечити дітей від повторних злочинів з таких осіб. "Завдяки цій можливості вони зможуть убезпечити дітей від контакту з особами, які вчинили кримінальні правопорушення на сексуальному ґрунті", – пишуть в Офісі генпрокурора.
- Доступ до реєстру матимуть не всі, а лише: правоохоронці, директори шкіл і дитячих садочків, керівники державних адміністрацій, голови органів місцевого самоврядування.