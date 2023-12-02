За підозрою у зґвалтуванні 9-річної доньки: на Київщині поліція затримала чоловіка

Правоохоронці у Київській області затримали чоловіка. Йому загрожує до 15 років ув'язнення за підозрою у зґвалтуванні 9-річної доньки.

У суботу, 2 грудня, відповідну новину опублікували в поліції Київської області. Там уточнили, що суд обрав 39-річному громадянину запобіжний захід – тримання під вартою.

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Зґвалтування батьком доньки на Київщині

Саме мати доньки повідомила правоохоронним органам про факт зґвалтування. В Офісі генпрокурора уточнюють, що батько зґвалтував свою малолітню доньку в її ж кімнаті.

Підозрюваний зайшов до кімнати 9-річної доньки та, користуючись тим, що за його діями ніхто не спостерігає, зґвалтував її. Окрім того, чоловік вчинив насильницькі дії сексуального характеру,

– йдеться в джерелі.

Підозру зловмиснику було повідомлено за частиною 4 статті 152 та частиною 4 статті 153 Кримінального кодексу України. Санкція цих статей якраз-таки передбачає позбавлення волі на строк до 15 років.



У Київській області затримали чоловіка за підозрою у зґвалтуванні доньки / Фото Офіс Генерального прокурора

Зверніть увагу! Підозру було повідомлено саме за процесуального керівництва Броварської окружної прокуратури. Зробили це слідчі Броварського управління поліції Київщини.



39-річного чоловіка підозрюють в зґвалтуванні доньки / Фото поліції Київщини

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