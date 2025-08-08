Россия отказалась соблюдать мораторий на дальнобойные ракетные удары, что грозит новой волной массированных атак на Украину. Кремль наращивает производство дронов и ракет, готовясь к масштабному обострению войны.

Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на новый отчет Института изучения войны. Россия существенно увеличила производство дронов и ракет, готовясь к новым массированным ударам по Украине.

В ISW предупреждают об опасности

В новом отчете эксперты отмечают, что отказ Кремля от моратория на дальнобойные удары может дать России возможность накопить вооружение для усиления атаки.

Аналитики убеждены, что президент России Владимир Путин не заинтересован в мирных переговорах, а лишь стремится получить односторонние уступки от США.

ISW отмечает, что во время встречи с представителем администрации Трампа Путин мог предлагать мораторий на дальние удары, чтобы временно приостановить атаки, накопить ракеты и беспилотники, а затем восстановить масштабные обстрелы Украины.

Такая пауза значительно ограничила бы возможности Украины в нанесении ударов по оборонно-промышленному комплексу России и ее экономике войны. Зато Россия наращивает производство оружия, что в 2025 году открывает ей путь к увеличению количества ракетных ударов.

Напомним, 4 августа в МИД России официально заявили об отказе соблюдать мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности. Там утверждают, что их инициативы "не встретили взаимности" со стороны других стран.