Росія відмовилася дотримуватися мораторію на далекобійні ракетні удари, що загрожує новою хвилею масованих атак на Україну. Кремль нарощує виробництво дронів і ракет, готуючись до масштабного загострення війни.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на новий звіт Інституту вивчення війни. Росія суттєво збільшила виробництво дронів і ракет, готуючись до нових масованих ударів по Україні.

У ISW попереджають про небезпеку

У новому звіті експерти наголошують, що відмова Кремля від мораторію на далекобійні удари може дати Росії змогу накопичити озброєння для посилення атаки.

Аналітики переконані, що президент Росії Володимир Путін не зацікавлений у мирних переговорах, а лише прагне отримати односторонні поступки від США.

ISW зазначає, що під час зустрічі з представником адміністрації Трампа Путін міг пропонувати мораторій на дальні удари, щоб тимчасово призупинити атаки, накопичити ракети та безпілотники, а потім відновити масштабні обстріли України.

Така пауза значно обмежила б можливості України у нанесенні ударів по оборонно-промисловому комплексу Росії та її економіці війни. Натомість Росія нарощує виробництво зброї, що у 2025 році відкриває їй шлях до збільшення кількості ракетних ударів.

Нагадаємо, 4 серпня у МЗС Росії офіційно заявили про відмову дотримуватися мораторію на розміщення ракет середньої та меншої дальності. Там стверджують, що їхні ініціативи "не зустріли взаємності" з боку інших країн.