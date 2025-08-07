Удари по нафтопереробних заводах Росії мають безпосередній вплив на хід війни. Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник СБУ Іван Ступак, зауваживши, що Кремль сам це розуміє.

До теми Дрони атакували Афіпський НПЗ – один із основних у Росії: показуємо на карті

Чому важливі удари по НПЗ?

Насамперед мовиться про паливо. Якщо для заправки танків, машин вони можуть забрати паливо з інших сфер, то з експортом так не вийде. Якщо не вдалося виготовити паливо, а потім його продати, то відповідно у бюджеті бракує коштів.

Якщо знищено НПЗ, то його потрібно відновлювати, це також потребує часу та грошей. Тож Україна має використовувати кожну можливість завдати Росії збитків.

Цікава стратегія, яку ми зараз спостерігаємо, – це удари по залізниці. Деякі залізничні вузли електрифіковані, там контактна лінія, тому ураження сильніше. Росіяни самі це визнають,

– сказав Іван Ступак.

Важливо розуміти, що якщо колія має ураження, то це не просто зупинка кількох поїздів. Може зупинитися цілий склад поїзда, десятки вагонів з різноманітними вантажами, зокрема військовим. Утворюється черга, поїзди потрібно перенаправляти.

До того ж залізничне сполучення є основним для Росії. Але навіть його країна-агресорка не може захистити.

Чому Росія хоче перемир'я у повітрі?

У ЗМІ з'явилася низка повідомлень про можливе перемир'я у повітрі. Росіянам дуже дошкуляють удари по НПЗ та залізниці, тому вони хочуть припинення вогню у небі. Перемир'я на землі поки не обговорюється.

Але є інформація від видання Bloomberg, з посиланням на власні джерела, що начебто буде така пропозиція (про перемир'я у повітрі – 24 Канал). Але тут є цікаві нюанси,

– підкреслив Іван Ступак.

Скоріш за все, Росія спробує використати його на свою користь. Наприклад, якщо є мораторій на удари безпілотниками, то його будуть дотримуватися. Але це не заважає росіянам далі атакувати ракетами, яких Україна не має. Тож відповіді не буде.

"Крім цього, Кремль може затягувати час. Зробити перемир'я на тиждень, накопичити зброю, а потім відновити удари по Україні, казати, що це ми нібито порушуємо угоди", – наголосив ексспівробітник СБУ.

Тож поки про реальне припинення вогню не мовиться. Дональд Трамп погрожує накладанням санкцій, але до цього теж ще не дійшло.