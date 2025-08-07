Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на трансляцію Білого дому.
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Які санкції можуть запровадити США?
Журналісти запитали Дональда Трампа, чому Сполучені Штати обрали саме Індію для запровадження санкцій щодо російської нафти.
У відповідь президент США пояснив, що країна продовжуватиме запроваджувати вторинні санкції.
Ви побачите набагато більше, ви побачите багато вторинних санкцій,
– сказав він.
Зокрема, Трамп не виключає введення додаткових мит на товари з Китаю.
Це може статися, я не знаю, я поки не можу вам сказати. Ми зробили це з Індією, ми зробимо це, напевно, з парою інших країн, однією з них може бути Китай,
– додав політик.
Питання вторинних санкцій проти Росії прокоментував також держсекретар США Марко Рубіо. Він заявив, що Трамп ухвалить рішення протягом наступних 24 – 36 годин.
Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп заявив, що з 8 серпня Сполучені Штати запровадять нові санкції проти Росії, а також проти країн, які купують її енергоносії, якщо Москва не зробить кроків для припинення війни з Україною.
За даними Reuters, попри те, що зустріч Стіва Віткоффа та Володимира Путіна "пройшла добре", Сполучені Штати все одно планують запровадити санкції проти країни-агресорки.