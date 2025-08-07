Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на трансляцию Белого дома.

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Какие санкции могут ввести США?

Журналисты спросили Дональда Трампа, почему Соединенные Штаты выбрали именно Индию для введения санкций в отношении российской нефти.

В ответ президент США объяснил, что страна будет продолжать вводить вторичные санкции.

Вы увидите гораздо больше, вы увидите много вторичных санкций,

– сказал он.

В частности, Трамп не исключает введения дополнительных пошлин на товары из Китая.

Это может произойти, я не знаю, я пока не могу вам сказать. Мы сделали это с Индией, мы сделаем это, наверное, с парой других стран, одной из них может быть Китай,

– добавил политик.

Вопрос вторичных санкций против России прокомментировал также госсекретарь США Марко Рубио. Он заявил, что Трамп примет решение в течение следующих 24 – 36 часов.

Напомним, недавно Дональд Трамп заявил, что с 8 августа Соединенные Штаты введут новые санкции против России, а также против стран, которые покупают ее энергоносители, если Москва не предпримет шагов для прекращения войны с Украиной.

По данным Reuters, несмотря на то, что встреча Стива Уиткоффа и Владимира Путина "прошла хорошо", Соединенные Штаты все равно планируют ввести санкции против страны-агрессора.