Удары по нефтеперерабатывающим заводам России имеют непосредственное влияние на ход войны. Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, заметив, что Кремль сам это понимает.

К теме Дроны атаковали Афипский НПЗ – один из основных в России: показываем на карте

Почему важны удары по НПЗ?

Прежде всего речь идет о топливе. Если для заправки танков, машин они могут забрать топливо из других сфер, то с экспортом так не получится. Если не удалось изготовить топливо, а потом его продать, то соответственно в бюджете не хватает средств.

Если уничтожен НПЗ, то его нужно восстанавливать, это также требует времени и денег. Поэтому Украина должна использовать каждую возможность нанести России ущерб.

Интересная стратегия, которую мы сейчас наблюдаем, – это удары по железной дороге. Некоторые железнодорожные узлы электрифицированы, там контактная линия, поэтому поражение сильнее. Россияне сами это признают,

– сказал Иван Ступак.

Важно понимать, что если путь имеет поражение, то это не просто остановка нескольких поездов. Может остановиться целый состав поезда, десятки вагонов с различными грузами, в частности военным. Образуется очередь, поезда нужно перенаправлять.

К тому же железнодорожное сообщение является основным для России. Но даже его страна-агрессор не может защитить.

Почему Россия хочет перемирия в воздухе?

В СМИ появился ряд сообщений о возможном о возможном перемирии в воздухе. Россиянам очень донимают удары по НПЗ и железной дороге, поэтому они хотят прекращения огня в небе. Перемирие на земле пока не обсуждается.

Но есть информация от издания Bloomberg, со ссылкой на собственные источники, что вроде бы будет такое предложение (о перемирии в воздухе – 24 Канал). Но здесь есть интересные нюансы,

– подчеркнул Иван Ступак.

Скорее всего, Россия попытается использовать его в свою пользу. Например, если есть мораторий на удары беспилотниками, то его будут придерживаться. Но это не мешает россиянам дальше атаковать ракетами, которых Украина не имеет. Поэтому ответа не будет.

"Кроме этого, Кремль может затягивать время. Сделать перемирие на неделю, накопить оружие, а потом возобновить удары по Украине, говорить, что это мы якобы нарушаем соглашения", – отметил экс-сотрудник СБУ.

Поэтому пока о реальном прекращении огня не говорится. Дональд Трамп угрожает наложением санкций, но до этого тоже еще не дошло.