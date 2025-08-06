Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские паблики.

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Что известно о взрывах в Ростовской области?

Россияне ночью 6 августа в очередной раз стали жаловаться на взрывы. Они жаловались из-за того, что неизвестные дроны снова атаковали железнодорожную станцию "Тацинская" в Ростовской области. По данным российских пабликов там якобы пожар.

Напомним, что станцию дроны атаковали и в ночь на 5 августа. Тогда губернатор региона заявил о возгорании навеса во дворе частного дома.

Однако ночью 6 августа в сети стали активно публиковать кадры новой атаки неизвестных дронов на железнодорожную станцию "Тацинская".

Пожар в Ростовской области: смотрите видео

Как пишут российские телеграм-каналы, очевидцы сообщали о пожаре. Местные заявляли, что громкие взрывы начали раздаваться в Тацинском районе около часа ночи. По данным российских пабликов, всего было слышно не менее 5 – 7 громких "хлопков".

В Ростовской области вспыхнул пожар: смотрите видео

Там заявляют, что "после падения обломков одного из дронов возникло возгорание в одном из районов станицы, предварительно загорелось дерево".

Кроме этого, о взрывах сообщают жители Каменска-Шахтинского. Официальной информации пока не было.