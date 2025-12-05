Укр Рус
5 декабря, 17:19
Как будут отключать свет 6 декабря

Анастасия Колесникова
Основные тезисы
  • В субботу, 6 декабря, во всех регионах Украины будут действовать графики почасовых отключений света.
  • Объемы и время ограничений могут меняться.

В субботу, 6 декабря, во всех регионах Украины снова введут графики почасовых отключений света. Электроэнергию могут выключать в течение суток.

Украина до сих пор приходит в себя от последствий предыдущих российских ударов по энергообъектам. Поэтому графики отключений еще продолжают действовать, передает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

Когда не будет света в субботу?

6 декабря во всех регионах Украины для бытовых потребителей будут действовать ограничения потребления с 00:00 до 23:59 объемом от 0,5 до 2,5 очереди. В течение суток будут выключать свет и для промышленных потребителей.

Внимание! Время и объем ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.

Напомним, что на утро 5 декабря из-за вражеских обстрелов без электроснабжения оставались потребители в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях.

Также в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской и частично Кировоградской областях вынужденно применяли аварийные отключения.

Какая ситуация со светом в Украине?

  • В ДТЭК объяснили, что россияне почти каждый день бьют по энергосистеме, поэтому наибольшие повреждения – в прифронтовых восточных областях. Там отключения продолжаются дольше, потому что обстрелы разрушают генерацию и сети, электричество не всегда может быть доставлено потребителям, холодная погода повышает потребление.
  • Оксана Ищук, исполнительный директор Центра глобалистики "Стратегия XXI", сказала, что дальнейшие отключения зависят от частоты и силы российских атак. В целом, время отключений во многих регионах уменьшается. Энергосистема остается целостной – все 9 атомных блоков работают, а Украина импортирует более 1000 МВт электроэнергии. В то же время, она напомнила, что враг уничтожил почти всю маневровую генерацию (гидро- и ТЭС), и быстро ее восстановить невозможно.
  • Виталий Зайченко, глава Укрэнерго, сказал в телемарафоне, что после 6 декабря ситуация со светом может заметно улучшиться. Ремонтные бригады работают непрерывно. После возвращения в работу ремонтируемого оборудования отключения должны стать короче и реже.