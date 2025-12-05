Как будут отключать свет 6 декабря
- В субботу, 6 декабря, во всех регионах Украины будут действовать графики почасовых отключений света.
- Объемы и время ограничений могут меняться.
В субботу, 6 декабря, во всех регионах Украины снова введут графики почасовых отключений света. Электроэнергию могут выключать в течение суток.
Украина до сих пор приходит в себя от последствий предыдущих российских ударов по энергообъектам. Поэтому графики отключений еще продолжают действовать, передает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.
Когда не будет света в субботу?
6 декабря во всех регионах Украины для бытовых потребителей будут действовать ограничения потребления с 00:00 до 23:59 объемом от 0,5 до 2,5 очереди. В течение суток будут выключать свет и для промышленных потребителей.
Внимание! Время и объем ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.
Напомним, что на утро 5 декабря из-за вражеских обстрелов без электроснабжения оставались потребители в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях.
Также в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской и частично Кировоградской областях вынужденно применяли аварийные отключения.
Какая ситуация со светом в Украине?
- В ДТЭК объяснили, что россияне почти каждый день бьют по энергосистеме, поэтому наибольшие повреждения – в прифронтовых восточных областях. Там отключения продолжаются дольше, потому что обстрелы разрушают генерацию и сети, электричество не всегда может быть доставлено потребителям, холодная погода повышает потребление.
- Оксана Ищук, исполнительный директор Центра глобалистики "Стратегия XXI", сказала, что дальнейшие отключения зависят от частоты и силы российских атак. В целом, время отключений во многих регионах уменьшается. Энергосистема остается целостной – все 9 атомных блоков работают, а Украина импортирует более 1000 МВт электроэнергии. В то же время, она напомнила, что враг уничтожил почти всю маневровую генерацию (гидро- и ТЭС), и быстро ее восстановить невозможно.
- Виталий Зайченко, глава Укрэнерго, сказал в телемарафоне, что после 6 декабря ситуация со светом может заметно улучшиться. Ремонтные бригады работают непрерывно. После возвращения в работу ремонтируемого оборудования отключения должны стать короче и реже.