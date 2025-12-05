Как будут отключать свет 6 декабря

В субботу, 6 декабря, во всех регионах Украины снова введут графики почасовых отключений света. Электроэнергию могут выключать в течение суток.

Украина до сих пор приходит в себя от последствий предыдущих российских ударов по энергообъектам. Поэтому графики отключений еще продолжают действовать, передает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

Когда не будет света в субботу?

6 декабря во всех регионах Украины для бытовых потребителей будут действовать ограничения потребления с 00:00 до 23:59 объемом от 0,5 до 2,5 очереди. В течение суток будут выключать свет и для промышленных потребителей.

Внимание! Время и объем ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.

Напомним, что на утро 5 декабря из-за вражеских обстрелов без электроснабжения оставались потребители в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях.

Также в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской и частично Кировоградской областях вынужденно применяли аварийные отключения.

Какая ситуация со светом в Украине?