Як відключатимуть світло 6 грудня

У суботу, 6 грудня, в усіх регіонах України знову запровадять графіки погодинних відключень світла. Електроенергію можуть вимикати упродовж усієї доби.

Україна досі оговтується від наслідків попередніх російських ударів по енергооб'єктах. Тому графіки вимкнень ще продовжують діяти, передає 24 Канал із посиланням на Укренерго.

Коли не буде світла у суботу?

6 грудня в усіх регіонах України для побутових споживачів будуть діяти обмеження споживання з 00:00 до 23:59 – обсягом від 0,5 до 2,5 черг.

Упродовж доби вимикатимуть світло і для промислових споживачів.

Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.