Україна досі оговтується від наслідків попередніх російських ударів по енергооб'єктах. Тому графіки вимкнень ще продовжують діяти, передає 24 Канал із посиланням на Укренерго.

Дивіться також Російські дрони атакували Одесу: у місті розпочалася пожежа й зникло світло

Коли не буде світла у суботу?

6 грудня в усіх регіонах України для побутових споживачів будуть діяти обмеження споживання з 00:00 до 23:59 – обсягом від 0,5 до 2,5 черг.

Упродовж доби вимикатимуть світло і для промислових споживачів.

Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.