Шостка на Сумщине осталась без света в результате российской атаки
- Шостка и Шосткинский район Сумской области обесточены из-за российской атаки дронами на критическую инфраструктуру.
- В ночь на 8 сентября Россия запустила 142 дрона, зафиксировано попадание 26 ударных БпЛА на 7 локациях.
8 сентября ночью и утром оккупанты атаковали Сумскую область ударными дронами. Под ударом оказалась критическая инфраструктура.
Мониторы сообщали, что, в частности, вражеские беспилотники двигались по направлению к Шостке, передает 24 Канал.
Смотрите также: Погибла мама с сыном: количество жертв в Киеве в результате атаки выросло
Что известно о перебоях со светом в Сумской области?
Утром "Сумыоблэнерго" заявило, что город Шостка и Шосткинский район обесточены. Это следствие утренних ударов противника критической инфраструктуре Сумщины.
"Перерыв в распределении электроэнергии временный. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения!", – говорится в сообщении предприятия.
Глава ОВА Олег Григоров подтвердил обесточивание части Шосткинского района.
Известно, что в результате российских обстрелов Сумщины в течение 7 сентября пострадали 5 мирных жителей, в том числе 2 детей.
В течение суток, с утра 7 сентября до утра 8 сентября 2025 оккупанты совершили 135 обстрелов по 51 населенному пункту в 19 территориальных общинах области.
Заметим, что перебои со светом отмечались в Киевской области и некоторых районах столицы. Ночью россияне атаковали один из объектов тепловой генерации в регионе.
Какие последствия вражеской атаки на Украину 8 сентября?
- В ночь на 8 сентября противник запустил 142 дрона. По состоянию на 08:30 силы ПВО обезвредили 112 вражеских БПЛА на севере, юге, востоке и центре страны. Зафиксировано попадание 26 ударных БПЛА на 7 локациях и падение обломков на 1 локации.
- В Киевской области в результате вражеской атаки произошел пожар на промышленном предприятии. Также взрывной волной повреждены здания торгового центра и фитнес-клуба в Обуховском районе.
- В Николаеве в результате российского удара повреждены техника и помещение производственного предприятия.