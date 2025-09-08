8 сентября ночью и утром оккупанты атаковали Сумскую область ударными дронами. Под ударом оказалась критическая инфраструктура.

Мониторы сообщали, что, в частности, вражеские беспилотники двигались по направлению к Шостке, передает 24 Канал.

Что известно о перебоях со светом в Сумской области?

Утром "Сумыоблэнерго" заявило, что город Шостка и Шосткинский район обесточены. Это следствие утренних ударов противника критической инфраструктуре Сумщины.

"Перерыв в распределении электроэнергии временный. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения!", – говорится в сообщении предприятия.

Глава ОВА Олег Григоров подтвердил обесточивание части Шосткинского района.

Известно, что в результате российских обстрелов Сумщины в течение 7 сентября пострадали 5 мирных жителей, в том числе 2 детей.

В течение суток, с утра 7 сентября до утра 8 сентября 2025 оккупанты совершили 135 обстрелов по 51 населенному пункту в 19 территориальных общинах области.

Заметим, что перебои со светом отмечались в Киевской области и некоторых районах столицы. Ночью россияне атаковали один из объектов тепловой генерации в регионе.

Какие последствия вражеской атаки на Украину 8 сентября?