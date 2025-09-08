Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Сколько беспилотников сбили силы ПВО?

Россияне запускали БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотники других типов с направлений: Брянск, Орел, Приморско-Ахтарск в России и Чауды во временно оккупированном Крыму. Более 100 из них составляли именно "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 112 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны,

– сообщили в Воздушных силах.

Также зафиксировано попадание 26 ударных БпЛА на 7 локациях, а падение обломков сбитых дронов – на 1 локации.

В Воздушных силах отметили, что несколько вражеских БпЛА по-прежнему остаются в воздухе, атака продолжается.

