Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Читайте також Росія знову атакує Україну дронами: повітряну тривогу оголосили на Житомирщині

Скільки безпілотників збили сили ППО?

Росіяни запускали БпЛА типу Shahed, "Гербера" та безпілотники інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ у Росії та з Чауди в тимчасово окупованому Криму. Понад 100 із них становили саме "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 112 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни,

– повідомили в Повітряних силах.

Також зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 7 локаціях, а падіння уламків збитих дронів – на 1 локації. У Повітряних силах наголосили, що декілька ворожих БпЛА досі залишаються в повітрі, атака триває.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.