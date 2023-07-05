Процесс правосудия над Путиным уже запущен?

3 июля состоялось открытие Международного центра по преследованию преступлений агрессии против Украины (ICPA). Что это за институт и как он будет способствовать заключению Путина за решетку – читайте в авторской колонке для сайта 24 Канала.

Предыстория

4 марта 2023 года в рамках конференции United for Justice Украина и члены совместной следственной группы (JIT) заключили соглашение о создании Международного центра по преследованию преступлений агрессии России.

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Совместная следственная группа объединяет Польшу, Литву, Латвию, Эстонию, Словакию и Румынию, собирающих доказательства международных преступлений, совершенных российскими агентами в ходе полномасштабного вторжения. В то время как членами JIT является ограниченное количество государств, к работе Центра приобщены также США, МКС и Евроюст, в структуру которого интегрирован этот институт.

Посадит ли Центр Путина

Центр не имеет компетенции привлекать высших должностных лиц России к ответственности за войну. Он не заменяет Специальный трибунал по агрессии, создание которого пока остается исключительно в форме резолюций о намерениях и необходимости. Он скорее является вспомогательной для него структурой, своеобразной, прокуратурой.

Центр будет собирать и аккумулировать доказательства относительно конкретных лиц, которые могут получить статус подозреваемых и обвиняемых. Он будет обмениваться информацией с МКС, фактически дополняя усилия Офиса прокурора МКС в контексте расследования преступления агрессии, в отношении которого у Суда юрисдикции нет.

Результаты деятельности Центра в форме итоговых отчетов или конкретных кейсов будут использованы для дальнейших судебных процессов в будущем специальном трибунале по агрессии.

Оправданы ли расходы

Деятельность Центра будет полностью финансироваться Службой инструментов внешней политики Европейской Комиссии. Кроме того, он получает доступ к основной международной базе данных о преступлениях, администрированной Евроюстом.

Первоначальный фонд, согласно соглашению о финансовом взносе, составляет 8,3 миллиона евро на институциональную, техническую, материальную поддержку. Центр расположен в Гааге, что позволяет прокурорам из разных государств сотрудничать в одном месте, оперативно обмениваться доказательствами, согласовывать стратегию расследования и обвинения. Кроме того, новый институт будет иметь быстрый доступ к МКС и другим международным судам, Секретариату геноцидной сети.

По замыслу авторов инициативы в теории деятельность Центра будет способствовать преследованию за преступление агрессии, независимо от того, удастся ли создать международный, региональный или гибридный трибунал.

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Однако оправданы ли расходы таких финансовых и человеческих ресурсов, если международное сообщество не договорится о специальном трибунале по агрессии или если последний не будет иметь юрисдикции в отношении высших должностных лиц России в связи с неспособностью обойти их должностные привилегии и иммунитеты?

Во всяком случае, деятельность Центра имеет значение хотя бы для обеспечения права на правду и сохранения фактов преступлений России в исторической перспективе.

Кто входит в состав Центра и зачем там США

По соображениям безопасности личные данные прокуроров, входящих в состав Центра, не публикуются. В то же время известно, что от США с новым институтом будет сотрудничать недавно назначенный специальный прокурор по преступлению агрессии Джессика Ким. В прошлом адвокат Ким имеет опыт в содействии борьбе с коррупцией, отмыванием денег и организованной преступностью в Румынии, Болгарии и Восточной Европе.

Офис по уголовной юстиции США накопил значительное количество доказательств российской агрессии, и, вероятно, стремится приобщиться к привлечению виновных к ответственности. Сами США этого сделать не могут из-за того, что у Путина и компании есть должностные иммунитеты.

Однако интересно, что поддерживать идею создания международного специального трибунала по агрессии государство не спешит. Следовательно, участие в деятельности Центра, как и передача "пожертвования" в Целевой фонд МКС накануне выдачи ордеров на арест Владимира Путина и Марии Львово-Беловой, может быть стремлением уменьшить критику США за довольно умеренную позицию по трибуналу и своеобразной передачей на аутсорс расследование иначе перегружало бы без конечного результата национальную правовую систему самих США.

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Что и когда ждать от Центра

Вопрос о том, имеет ли агрессия как международное преступление сроки давности, остается дискуссионным. В то же время при условии создания специального трибунала путем заключения соответствующего международного договора норму о неприменении сроков давности можно включить в его текст. Ведь и Украина, и Россия признают подход к неприменению.

В настоящее время деятельность Центра неограничена во времени, что логично, потому что преступление продолжается, а специальный трибунал не создан. Так, как это обычно для международных судебных процессов, следует запастись терпением на десятилетие, когда первые обвинительные акты окажутся на рассмотрении коллегии судей, а Путин, Шойгу, Лавров и другие – окажутся на скамье подсудимых. Если доживут.