Последователи Орбана
В первые дни после нападения 24 февраля Россия начала угрожать Украине и западному миру ядерным терроризмом.
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Речь шла не только об угрозе ракетных ядерных ударов, но и о злодеяниях на захваченных оккупантами двух атомных станциях: Запорожской и законсервированной Чернобыльской.
Однако это не помешало Венгрии в августе 2022 года подписать соглашение с государственной компанией "Росатом", согласно которому россияне построят два новых реактора на АЭС возле города Пакш.
Пример венгерского правительства с премьером Виктором Орбаном во главе – наиболее яркий в своей абсурдности. Имея общую границу с Украиной, Будапешт должен осознавать риски, о которых ежедневно говорят аналогично расположенные поляки: они были бы следующими в очереди, если бы Москве удалось реализовать план по захвату Украины.
Однако у Орбана немало последователей, которые хоть и не ведут себя столь провокационно, но все же создают серьезные препятствия для помощи Украине. Недавно издание The Economist опубликовало материал с перечнем недружественных нам европейских стран. В него, кроме Венгрии, вошли следующие государства:
- Австрия: неактивно участвует в помощи Украине, потому что, как аргументируют венские чиновники, не является членом НАТО. Австрийцы не только отказываются перевозить вооружение через свою территорию, но и за предыдущие полтора года увеличили объем торговли с Россией.
- Греция: не желает ужесточать санкции на перевозку российской нефти, поскольку транспортные операции приносят значительные средства греческим компаниям.
- Турция и Сербия: помогают России обходить экономические санкции, выгодно продавая московитам нужные им товары, в том числе и для нужд военно-промышленного комплекса.
- Швейцария: продолжает находить способы для блокировки передачи нам вооружения, в том числе 96 танков Leopard, находящихся в Италии в собственности швейцарской компании.
- Словакия: хотя действующее правительство нам много помогает, в частности передавая самолеты МиГ-29, к сентябрьским выборам лидером опросов подходит левая москвофильская партия во главе с Робертом Фико. Он заявлял, что российско-украинскую войну разжигают западные производители оружия для получения сверхприбылей.
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Кроме того, у важных для нас Франции и Германии есть популярные партии, представители которых активно высказываются против помощи Украине. Например, популисты из "Национального объединения" Марин Ле Пен и "Альтернативы для Германии" демонстрируют откровенно пророссийскую позицию, имея при этом немалую поддержку избирателей.
С другой стороны, премьер Италии Джорджа Мелони показывает, что настоящие европейские националисты однозначно отождествляют победу Украины с реализацией собственных интересов их государств.
Двуличность Вашингтона
Непростая ситуация и в США. С одной стороны, Белый дом и большинство состава Конгресса из обеих партий продолжают последовательно поддерживать Украину. Однако и у демократов, и у республиканцев существует сопротивление относительно вопроса помощи Украине со стороны определенных идеологических кругов.
Если в Демпартии против выступают радикальные левые круги, то в партии президента Линкольна – популисты-изоляционисты, которых связывают с бывшим президентом Дональдом Трампом. Так или иначе, их усилия влияют на общественное мнение, с которым должна считаться администрация Байдена.
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Проиллюстрируем подход Белого дома словами журналиста американского издания National Review Джима Герети:
"Уже долгое время я замечаю, что политика Байдена в отношении Украины получает незаслуженно высокие оценки. Президент пытается говорить в стиле Уинстона Черчилля, но на самом деле присылает помощь в темпе черепахи. Украинцы вынуждены месяцами умолять о нужном им вооружении, прежде чем Вашингтон начнет думать о его передаче. Байден едет в Киев и рассказывает о поддержке до самого конца, но Украина не получает необходимых для контрнаступления боеприпасов и артиллерии".
Украине удалось объединить Запад против России, однако сила этого объединения тормозится многими факторами: политиками вроде Орбана, промедлениями Байдена, внутриполитическими дрязгами европейцев и т.д. Пока не поздно, западные лидеры разных групп влияния должны осознать, что любая помощь Кремлю сейчас может обернуться катастрофическими проблемами в скором будущем.