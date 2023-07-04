Последователи Орбана

В первые дни после нападения 24 февраля Россия начала угрожать Украине и западному миру ядерным терроризмом.

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Речь шла не только об угрозе ракетных ядерных ударов, но и о злодеяниях на захваченных оккупантами двух атомных станциях: Запорожской и законсервированной Чернобыльской.

Однако это не помешало Венгрии в августе 2022 года подписать соглашение с государственной компанией "Росатом", согласно которому россияне построят два новых реактора на АЭС возле города Пакш.

Пример венгерского правительства с премьером Виктором Орбаном во главе – наиболее яркий в своей абсурдности. Имея общую границу с Украиной, Будапешт должен осознавать риски, о которых ежедневно говорят аналогично расположенные поляки: они были бы следующими в очереди, если бы Москве удалось реализовать план по захвату Украины.

Кроме того, Россия исторически является врагом для венгерской нации: стоит лишь упомянуть, как московиты по "приглашению" Вены жестоко подавили "Весну народов" в Венгрии в 1849 году, или как советские танки "переехали" революцию 1956 года.

Однако у Орбана немало последователей, которые хоть и не ведут себя столь провокационно, но все же создают серьезные препятствия для помощи Украине. Недавно издание The Economist опубликовало материал с перечнем недружественных нам европейских стран. В него, кроме Венгрии, вошли следующие государства:

Австрия: неактивно участвует в помощи Украине, потому что, как аргументируют венские чиновники, не является членом НАТО. Австрийцы не только отказываются перевозить вооружение через свою территорию, но и за предыдущие полтора года увеличили объем торговли с Россией.

неактивно участвует в помощи Украине, потому что, как аргументируют венские чиновники, не является членом НАТО. Австрийцы не только отказываются перевозить вооружение через свою территорию, но и за предыдущие полтора года увеличили объем торговли с Россией. Греция: не желает ужесточать санкции на перевозку российской нефти, поскольку транспортные операции приносят значительные средства греческим компаниям.

не желает ужесточать санкции на перевозку российской нефти, поскольку транспортные операции приносят значительные средства греческим компаниям. Турция и Сербия: помогают России обходить экономические санкции, выгодно продавая московитам нужные им товары, в том числе и для нужд военно-промышленного комплекса.

помогают России обходить экономические санкции, выгодно продавая московитам нужные им товары, в том числе и для нужд военно-промышленного комплекса. Швейцария: продолжает находить способы для блокировки передачи нам вооружения, в том числе 96 танков Leopard, находящихся в Италии в собственности швейцарской компании.

продолжает находить способы для блокировки передачи нам вооружения, в том числе 96 танков Leopard, находящихся в Италии в собственности швейцарской компании. Словакия: хотя действующее правительство нам много помогает, в частности передавая самолеты МиГ-29, к сентябрьским выборам лидером опросов подходит левая москвофильская партия во главе с Робертом Фико. Он заявлял, что российско-украинскую войну разжигают западные производители оружия для получения сверхприбылей.

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Кроме того, у важных для нас Франции и Германии есть популярные партии, представители которых активно высказываются против помощи Украине. Например, популисты из "Национального объединения" Марин Ле Пен и "Альтернативы для Германии" демонстрируют откровенно пророссийскую позицию, имея при этом немалую поддержку избирателей.

С другой стороны, премьер Италии Джорджа Мелони показывает, что настоящие европейские националисты однозначно отождествляют победу Украины с реализацией собственных интересов их государств.

Двуличность Вашингтона

Непростая ситуация и в США. С одной стороны, Белый дом и большинство состава Конгресса из обеих партий продолжают последовательно поддерживать Украину. Однако и у демократов, и у республиканцев существует сопротивление относительно вопроса помощи Украине со стороны определенных идеологических кругов.

Если в Демпартии против выступают радикальные левые круги, то в партии президента Линкольна – популисты-изоляционисты, которых связывают с бывшим президентом Дональдом Трампом. Так или иначе, их усилия влияют на общественное мнение, с которым должна считаться администрация Байдена.

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Проиллюстрируем подход Белого дома словами журналиста американского издания National Review Джима Герети:

"Уже долгое время я замечаю, что политика Байдена в отношении Украины получает незаслуженно высокие оценки. Президент пытается говорить в стиле Уинстона Черчилля, но на самом деле присылает помощь в темпе черепахи. Украинцы вынуждены месяцами умолять о нужном им вооружении, прежде чем Вашингтон начнет думать о его передаче. Байден едет в Киев и рассказывает о поддержке до самого конца, но Украина не получает необходимых для контрнаступления боеприпасов и артиллерии".

Украине удалось объединить Запад против России, однако сила этого объединения тормозится многими факторами: политиками вроде Орбана, промедлениями Байдена, внутриполитическими дрязгами европейцев и т.д. Пока не поздно, западные лидеры разных групп влияния должны осознать, что любая помощь Кремлю сейчас может обернуться катастрофическими проблемами в скором будущем.