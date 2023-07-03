Пугалка о ядерном армагеддоне

Это не говорит, что нам все равно. Вовсе нет. Но, как говорил митрополит Андрей Шептицкий: "Ключ к преобразованию Украины в ней самой. Нам трудно изменить внешние обстоятельства, однако в нашей воле изменить себя".

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Британская The Times вышла с редакционным материалом, в котором предполагает, что Владимир Путин может отдать приказ о разрушении Запорожской атомной электростанции. Тезис не нов, как и его обоснование. Получив оплеуху от Евгения Пригожина, не демонстрируя успехов на поле боя, теряя расположение собственного плебса (точнее они перестают его бояться и начинают сомневаться в нем) Путин готов на откровенно безумный, но заметный шаг.

Цитата: "Это опасный момент для путинского режима, следовательно, момент повышенной опасности для региона. Чтобы вернуть расположение политической удачи, Путин может поддаться искушению эскалировать войну в надежде на скорые победы… Его армия уже взорвала плотину гидроэлектростанции в Каховке (хотя Россия этому возражает). Возможно, что у него есть и план удара по Запорожской атомной электростанции".

Что здесь сказать. Да, есть. И намерения его прозрачны, как слеза того самого "ребенка" у Достоевского, которым любят бравировать россияне, но придерживаться написанного им – нет.

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Намерения следующие – максимально запугать мир ядерным армагедоном накануне саммита НАТО. Так Россия пытается сбить готовность Альянса присоединить Украину, предоставив сначала (и на время войны) широкий пакет гарантий безопасности, а затем (после войны) – присоединить к союзу.

Ради этого все: пугалки, опрокидывание ядерного оружия в Беларусь, обстрелы "центров одобрения решений", тупые, но угрожающие заявления Дмитрия Медведева.

Британцы правы (хотя это уже 117-е пересказ ранее сказанного в Украине) – Путин ослаблен и не хочет получить очередной удар, который станет еще одним (возможно, последним) гвоздем в его гроб. Можно "потерять" Финляндию, не заметить ее вступления в НАТО, сославшись на то, что она давно часть западного мира.

Почему пугаться не надо

Однако нельзя "потерять" Украину, потому что тогда теряется весь шизофренический смысл объявленной войны. Поэтому он будет пугать самым страшным, что у него осталось:

не принимайте Украину в НАТО – ударю ядерной ракетой по ЕС;

не принимайте Украину в НАТО – взорву ЗАЭС;

не принимайте Украину в НАТО… Упс, кроме этих двух пунктов, у Путина больше ничего не осталось.

Однако вопрос не только в нем. Вопросы у НАТО и ЕС. Не надо пугаться. Это угрозы, на которые нужно отвечать, а не глотать.

Заметьте Запад повторяет ту же ошибку, которую совершил в 1991 году

Путин крыса, которая после угроз не бьется, а пытается договориться. Сильные гарантии для Украины равны сильному удару по России. Так что лучшей возможности лишить мир бесчеловечного режима в ближайшее время не предвидится.

Сделайте себе услугу – сделайте это сейчас, чтобы потом не рассказывать внукам об упущенных возможностях. И да, есть возможность сделать больше слов Шептицкого – все-таки можно изменить внешние обстоятельства, а не только отношение.