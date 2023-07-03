Лякалка про ядерний армагедон

Це не говорить про те, що нам байдуже. Зовсім ні. Але, як казав митрополит Андрей Шептицький: "Ключ до перетворення України є в ній самій. Нам важко змінити зовнішні обставини, проте в нашій волі змінити себе".

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Британська The Times вийшла з редакційним матеріалом в якому припускає, що Владімір Путін може віддати наказ про руйнування Запорізької атомної електростанції. Теза не нова, як і її обґрунтування. Отримавши ляпаса від Євгєнія Пригожина, не демонструючи успіхів на полі бою, втрачаючи прихильність власного плебса (точніше вони перестають його боятися та починають сумніватися в ньому) Путін готовий на відверто божевільний, але помітний крок.

Цитата: "Це небезпечний момент для путінського режиму отже, момент підвищеної небезпеки для регіону. Щоб повернути прихильність політичної удачі, Путін може піддатися спокусі ескалювати війну в надії на швидкі перемоги… Його армія вже підірвала греблю гідроелектростанції в Каховці (хоча Росія це невигадливо заперечує). Цілком можливо, що він має і план удару по Запорізькій атомній електростанції".

Що тут сказати. Так, має. І наміри його прозорі, як сльоза того самого "ребенка" у Достоєвського, яким люблять бравувати росіяни, але дотримуватися написаного ним – зась.

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Наміри наступні – максимально залякати світ ядерним армагедоном напередодні саміту НАТО. Так Росія намагається збити готовність Альянсу доєднати Україну надавши спочатку (і на час війни) широкий пакет безпекових гарантій, а потім (після війни) – долучити до союзу.

Заради цього все: лякалки, перекидання ядерної зброї до Біларусі, обстріли "центрів схвалення рішень", тупі, але погрозливі заяви Дмітрій Медвєдєва.

Британці праві (хоча це вже 117-те переповідання раніше сказаного в Україні) – Путін ослаблений і не хоче отримати черговий удар, який стане ще одним (можливо, останнім) цвяхом в його труну. Можна "втратити" Фінляндію, не помітити її вступу в НАТО пославшись на те, що вона давно частина західного світу.

Чому лякатися не треба

Однак неможна "втратити" Україну, бо тоді втрачається увесь шизофренічний сенс оголошеної війни. Тому він буде лякати найстрашнішим, що в нього залишилося:

не приймайте Україну до НАТО – вдарю ядерною ракетою по ЄС;

не приймайте Україну до НАТО – підірву ЗАЕС;

не приймайте Україну до НАТО… Упс, окрім цих двох пунктів, у Путіна більше нічого не залишилося.

Однак питання не тільки в ньому. Питання в НАТО і ЄС. Не треба лякатися. Це погрози, на які треба відповідати, а не ковтати.

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Путін щур, який після погроз не б'ється, а намагається домовитися. Сильні гарантії для України дорівнюють сильному удару по Росії. Тож, кращої можливості позбавити світ нелюдського режиму найближчим часом не передбачається.

Зробіть собі послугу – зробіть це зараз, аби потім не розповідати онукам про втрачені можливості. І так, є можливість зробити більше за слова Шептицького – таки можна змінити зовнішні обставини, а не тільки ставлення.