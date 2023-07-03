Максимальний ризик та успішний результат

У чому унікальність цієї операції?

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1. Уперше атаковані повітряні цілі глибоко над територією Росії – до 80 кілометрів від державного кордону.

2. Вперше діями на випередження знищена уся російська бойова група, яка не встигла навіть наблизитись до об'єкта атаки, ворог зазнав великих втрат.

3. Батарея Patriot – пріоритетна ціль для російської розвідки. Дії біля кордону, де ворог має значну перевагу у повітрі, були можливі тільки раптово, з засідки, а це максимальний ризик.

Швидкий прихований вихід на вогневу позицію та швидкий відхід Patriot – це вищий рівень якості управління та дій особового складу батареї (в НАТО організаційна структура зенітників батарея, в ЗСУ те саме – дивізіон).

4. Радіоелектронна розвідка та управління ППО в цій операції показали свою високу професійність. Вмикати радар управління вогнем Patriot можливо було тільки в останній момент і тільки для гарантованого ураження, тобто організувавши спостереження іншими засобами. Інакше російська розвідка визначить позиції радара зенітно-ракетної системи, сповістить літаки та гелікоптери у цьому районі і скорегує ракетні удари по району розміщення радара.

Тому в лише найнеобхідніший момент Patriot увімкнувся і миттєво відпрацював усі наявні цілі.

Важливо Захід повторює ту ж помилку, яку зробив у 1991 році

5. Це найрезультативніша атака батареї Patriot з часів створення цієї зенітно-ракетної системи.

6. Це найрезультативніша засідка на російську авіацію з 1970 року, коли під час засідки в ході операції Рімон-20 ізраїльська авіація знищила одразу 4 радянських винищувачі.

Підстави для гучної справи проти Суровікіна

Що визнав ворог і що боїться визнати генерал Суровікін? За даними російських телеграм-каналів, 13 травня було збито російську ударну групу, яка летіла на бомбардування українських сіл у складі:

1 ударний бомбардувальник Су-34 з керованими бомбами;

1 винищувач Су-35С з протирадіолокаційними ракетами та ракетами "повітря-повітря" для прикриття ударного літака;

2 гелікоптери Мі-8МТПР-1 для радіоелектронної боротьби та подавлення українських систем ППО;

1 безпілотний розвідник "Орлан".

Росіяни писали, що знищені усі 11 членів екіпажів. Цікаво, що оператори Patriot ЗСУ зробили заявку про знищення в той день не двох, а трьох російських гелікоптерів. Міноборони Росії офіційно не визнало факт атаки ЗСУ та тип озброєння, який було застосовано. Хоча знищення техніки заперечити неможливо, вже відбулись і поховання пілотів, і відео в інтернеті.

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За характером влучання у ціль, великою відстанню від кордону та вибухом потужної бойової частини, яка знищила усі 11 членів екіпажів, очевидно, що це був удар ракети великої дальності.

Однак таке визнання стало б гучним провалом командувача повітряно-космічних сил Росії генерала Сєргєя Суровікіна. Не помітити розгортання біля кордону такої системи як Patriot, дозволити своїй авіації підліт до цілі на значних висотах, де їх було добре видно на радарі – все це підстави для гучної справи.

Суровікін за підтримки Пригожина намагався виставити себе на той момент як найкраща заміна начальника генштабу ЗС Росії Валєрія Герасімова. Водночас українці показали, що вміють виявляти та карати недоліки російських повітряних терористів.