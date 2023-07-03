Максимальный риск и успешный результат

В чем уникальность этой операции?

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1. Впервые атакованы воздушные цели глубоко над территорией России – до 80 километров от государственной границы.

2. Впервые действиями на опережение уничтожена вся российская боевая группа, которая не успела даже приблизиться к объекту атаки, враг понес большие потери.

3. Батарея Patriot – приоритетная цель для российской разведки. Действия у границы, где враг имеет значительное преимущество в воздухе, были возможны только внезапно, из засады, а это максимальный риск.

Быстрый скрытый выход на огневую позицию и быстрый уход Patriot – это высший уровень качества управления и действий личного состава батареи (в НАТО организационная структура зенитчиков батарея, в ВСУ тоже дивизион).

4. Радиоэлектронная разведка и управление ПВО в этой операции показали свой высокий профессионализм. Включать радар управления огнем Patriot возможно было только в момент и только для гарантированного поражения, то есть организовав наблюдение другими средствами. Иначе российская разведка определит позиции радара зенитно-ракетной системы, известит самолеты и вертолеты в этом районе и скорректирует ракетные удары по району размещения радара.

Поэтому только в самый нужный момент Patriot включился и мгновенно отработал все имеющиеся цели.

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5. Это самая результативная атака батареи Patriot со времен создания этой зенитно-ракетной системы.

6. Это самая результативная засада на российскую авиацию с 1970 года, когда во время засады в ходе операции Римон-20 израильская авиация уничтожила сразу 4 советских истребителя.

Основания для громкого дела против Суровикина

Что признал враг и что боится признать генерал Суровикин? По данным российских телеграм-каналов, 13 мая была сбита российская ударная группа, летевшая на бомбардировку украинских сел в составе:

1 ударный бомбардировщик Су-34 с управляемыми бомбами;

1 истребитель Су-35С с противорадиолокационными ракетами и ракетами "воздух-воздух" для прикрытия ударного самолета;

2 вертолета Ми-8МТПР-1 для радиоэлектронной борьбы и подавление украинских систем ПВО;

1 беспилотный разведчик "Орлан".

Россияне писали, что уничтожены все 11 членов экипажей. Интересно, что операторы Patriot ВСУ сделали заявку об уничтожении в тот день не двух, а трех российских вертолетов. Минобороны России официально не признало факт атаки ВСУ и применяемого типа вооружения. Хотя уничтожение техники отрицать невозможно, уже произошло и захоронение пилотов, и видео в Интернете.

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По характеру попадания в цель, большому расстоянию от границы и взрыву мощной боевой части, уничтожившей все 11 членов экипажей, очевидно, что это был удар ракеты большой дальности.

Однако такое признание стало бы громким провалом командующего воздушно-космическими силами России генерала Сергея Суровикина. Не заметить развертывание у границы такой системы как Patriot, разрешить своей авиации подлет к цели на значительных высотах, где они были хорошо видны на радаре – все это основания для громкого дела.

Суровикин при поддержке Пригожина пытался выставить себя на тот момент как лучшая замена начальника генштаба ВС России Валерия Герасимова. В то же время, украинцы показали, что умеют выявлять и наказывать недостатки российских воздушных террористов.