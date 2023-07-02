Украинские военные бьют рекорды

Абсолютный и самый важный рекорд месяца – это количество уничтоженной артиллерии. Причем этот рекорд был установлен не только по количеству уничтоженной ствольной артиллерии (688), но и РСЗО (57).

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Все это стало возможным благодаря эффективной контрбатарейной борьбе и раскрытию позиций оккупантов разведкой боем.

В июне был установлен рекорд по количеству уничтоженных средств ПВО противника – 56 единиц. Зачастую средства ПВО размещаются между второй и третьей линией обороны или вообще на третьей линии в тылу. Эта планомерная работа по выжиганию средств ПВО так же являлась частью подготовки к наступлению.

Рекордным оказалось и количество уничтоженной спецтехники – 122 единицы. Это обстоятельство тоже совершенно не удивляет. Ведь в условиях активизации сил обороны Украины вдоль линии фронта, россияне вынуждены были активизировать все свои подразделения, в том числе и инженерные, для поддержки полосы обеспечения.

Также стоит упомянуть и другие позиции, пусть и не рекордные, но тоже важные.

Одной из них является второй за всю полномасштабную войну показатель уничтоженных БПЛА – 414 единиц. В этот показатель входят и Shahed-136.

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Вторым показателем за период войны стал показатель уничтоженной автотехники – 555 единиц. Это явилось следствием массового подрыва складов оккупантов и их уничтожения. В связи с этим склады перевели на "колеса". Уничтожение логистических конвоев вернулось к началу войны.

Следует уделить внимание количеству уничтоженных ББМ – 390. Пусть это даже не второй и не третий показатель, но самый высокий с октября 2022 года, периода предыдущего наступления СОУ. Поэтому обойти вниманием этот показатель было бы неправильным.

Собственно, таковы итоги июня. Они лучше демонстрируют, что именно происходило в этом месяце. Происходило планомерное уничтожение сил и средств врага, что в значительной степени ослабило его оборонительные возможности.