Українські військові б'ють рекорди

Абсолютний і найважливіший рекорд місяця – це кількість знищеної артилерії. Причому цей рекорд був встановлений не лише за кількістю знищеної ствольної артилерії (688), а й РСЗВ (57).

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Все це стало можливим завдяки ефективній контрбатарейній боротьбі та розкриттю позицій окупантів розвідкою боєм.

У червні був встановлений рекорд за кількістю знищених засобів ППО противника – 56 одиниць. Найчастіше засоби ППО розміщуються між другою та третьою лінією оборони, або взагалі на третій лінії, в тилу. Ця планомірна робота з випалювання засобів ППО так само була частиною підготовки до наступу.

Рекордною виявилася і кількість знищеної спецтехніки – 122 одиниць. Ця обставина також абсолютно не дивує. Адже в умовах активізації Сил оборони України вздовж лінії фронту, росіяни змушені були активізувати всі свої підрозділи, зокрема й інженерні, для підтримки смуги забезпечення.

Також варто згадати й інші позиції, нехай і не рекордні, але теж важливі.

Однією з них є другий за всю повномасштабну війну показник знищених БпЛА – 414 одиниць. До цього показника входять і Shahed-136.

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Другим показниками за період війни став показник знищеної автотехніки – 555 одиниць. Це стало наслідком масового підриву складів окупантів та їх знищення. У зв'язку з цим склади перевели на "колеса". Знищення логістичних конвоїв повернулося до початку війни.

Варто приділити увагу кількості знищених ББМ – 390. Нехай це навіть не другий і не третій показник, але найвищий з жовтня 2022 року, періоду попереднього наступу СОУ. Тому залишити без уваги цей показник було б неправильним.

Власне, такими є підсумки червня. Вони якнайкраще демонструють, що саме відбувалося цього місяця. А відбувалося планомірне знищення сил та засобів ворога, що значною мірою послабило його оборонні можливості.