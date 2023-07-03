Настоящее предназначение "москитного флота"
С одной стороны, есть утопленный "Нептуном" крейсер "Москва" и уничтоженный сухопутной "Точкой-У" десантный корабль "Саратов" в национальном панегирике.
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А с другой стороны, до сих пор ни один из российских кораблей классов фрегат и корвет с ракетами "Калибр" утопить не удалось. Атаку "Нептуном" на фрегат "Адмирал Эссен" лучше назвать уже "пропедевтической", коррекции после которой и позволили результативно атаковать "Москву".
Более того, россияне постепенно вводят в строй своего Черноморского флота еще 3 корвета проекта "Каракурт" с "Калибрами", которые вроде бы планируется разместить во временно оккупированном Мариуполе.
Украина уже имеет дешевый "москитный флот", и это как раз те же "катера-камикадзе". Так, с их использованием пока не удалось утопить ни один из кораблей Черноморского флота России, скорее повредить, например, знаковый "Иван Хурс".
Однако с другой стороны, истинное назначение "москитного флота" заключается именно в том, чтобы своими активными действиями заставить флот врага отказаться от активных действий, и как можно крепче "закрыться" в своих базах. Что собственно сейчас у россиян и происходит, потому что они большую часть кораблей под "Калибры" перевели вообще в Новороссийск. Большинство судов пытаются закамуфлировать, как немецкое Кригсмарине во Вторую мировую.
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То, что у нас пытаются называть "москитным флотом", то есть штурмовые катера с вооружением малого радиуса действия для прибрежных районов, – это на самом деле не "москитный флот", и для защиты морских коммуникаций точно не поможет. В то же время для защиты акваторий морских портов и рек такого рода катера нам тоже нужны, и в очень больших количествах. В насколько больших представлю иллюстрацию: сама Швеция, "законодатель моды" со своим CB 90, имеет ориентировочно аж 90 катеров такого типа.
Украине под силу держать полноценный флот
При этом всем следует учитывать, что и штурмовые катера на самом деле тоже уязвимы к разным типам вооружений. Российские катера "Раптор" наши защитники топили с использованием ПТРК и "Байрактаров". Один из наших официальных ресурсов признал, что эпизод с попыткой россиян ударить "Ланцетом" по бронекатеру типа "Гюрза" имел место, но сам катер уцелел и экипаж спасли.
По большим надводным кораблям ВМС Украины картина действительно неоднородная. Есть "Сагайдачный", который к началу полномасштабного вторжения был небоеспособен, и его вообще затопили в начале марта 2022 года. Есть тральщики "Черкассы" и "Чернигов" под флагом ВМСУ, которые сейчас в водах возле Великобритании, потому что не могут пройти Протоки из-за Конвенции Монтре.
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Аргумент "полноценный флот Украина экономически не потянет" точно не работает после 24 февраля 2022 года, когда ущерб от морской блокады в разы превысил вероятные затраты на все возможные амбициозные военно-морские программы. Соответственно, после победы нам нужен будет флот, в котором будет все – корветы и тральщики, ракетные и штурмовые катера, морские "дроны-камикадзе" и, возможно, другие роды беспилотных кораблей.
Вдобавок флот патрульных самолетов отечественного производства точно будет лучше вместо построения второго самолета "Мрия". Правда, здесь придется быть готовым, что примат отечественной промышленности и технологий в таких вещах, мягко говоря, будет работать не всегда.
Потому что сейчас, например, поляки утверждают, что наша страна с ними ведет переговоры о покупке береговых противокорабельных ракетных комплексов NSM. Здесь мимоходом возникает вопрос: "Так, а что "Нептун"?".
Ну и также придется учитывать, что флот после победы Украине придется строить "на вчера", а не где-то на 2035 год.