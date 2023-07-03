Союзники боятся победы Украины

Рассматривая одномерную модель "власть в Москве консолидируется – власть в Москве рассыпается", они не видят других сценариев, а только эти два.

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Коллапс пугает больше, чем сталинизация и продолжение войны. Это означает, что в условиях угрозы коллапса России – США скорее склонятся к укреплению кремлевского режима, который рассматривают как меньшее зло.

Пригожин сильно сократил время, обострив понимание того, что путинский режим реально слаб. Мы подошли вплотную к критической точке.

Наши союзники хотят нашей победы, но вместе с тем боятся ее. Они видят нашу победу исключительно как коллапс России, а это недопустимо. Потому они ищут среднюю точку, когда Россия проиграла не полностью, а мы не полностью победили. Поэтому они ограничивают поставки, чтобы поражение России не было полным. Сколько из-за этого погибнет украинцев, неважно. Война со временем вернется, но это будет позже. Сейчас для них главное – не допустить коллапса.

Во-первых, это путь в никуда.

Во-вторых, это заблуждение. Это та самая ошибка, которая была сделана в 1991 году, когда США всеми силами пытались сохранить СССР, который сохранить уже было невозможно. Кто не помнит 1991 год, поищите Chicken Kyiv Speech. А в 1917 году Антанта пыталась сохранить единство России, что стало одной из двух причин поражения наших дедов-прадедов.

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В американских сценариях выигрывает все равно Китай

ФСБ удалось ввести всех в заблуждение о том, что нет никаких народов, все давно исчезли и русифицированы, нет никаких национальных элит и стремлений к свободе. Американцев было легко обмануть, потому что они уже были москвоцентричными, но удалось обмануть и значительную часть украинцев.

Оперируя одномерной моделью, американцы видят всего два плохих сценария. Они упускают из виду третий сценарий деколонизации/деимпериализации, потому что он не вписывается в их картину мира. Отказаться от своей картины мира они не готовы, сколько бы жизней это стоило.

Хуже всего для американцев, что в обоих сценариях, которые они видят (сталинизация и коллапс), Китай выигрывает. Вроде все делали правильно, а главный геополитический соперник выигрывает во всех сценариях? Значит, что-то не так в базовых предположениях.

Судьба России будет решаться не в Москве, так же как и в 1991 году.

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Что делать? Использовать все шансы объяснить американцам ошибочность москвоцентризма и неприемлемость повторения ошибок 1917 года и 1991 года. Украина, прежде всего, сама должна иметь стратегию в отношении России, а затем убедить в ее правильности наших союзников.

Для того чтобы победить, не нужно перетаскивать историю на свою сторону. Надо просто встать на сторону истории, оседлать неотвратимые тренды.

Нам препятствуют наши ложные стереотипы, наша неспособность к долгосрочному стратегическому мышлению.

На этот раз Украина платит такую цену, что просто не может позволить себе проиграть.