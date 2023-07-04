Обстоятельство, с которым никто не считался

Сначала мы регулярно слышали о том, что в Белом доме не хотят передавать Украине ATACMS, поскольку опасаются, что Киев направит их на объекты на территории России. Однако с 2022 года Украина более чем доказала тот факт, что мы не применяем западное оружие на территории России.

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Затем возникла версия, что из-за сворачивания программы ATACMS в США отсутствует их серийное производство, а потому каждая ракета на вес золота и дорога самим Штатам.

Хмм... Согласно данным на 2015 год, в США в строю и на хранении было до 4 тысяч ракет ATACMS разных типов. Выделить Украине хотя бы сотню, нет?

Согласитесь, много вопросов и нестыковок, но мало кто обращал внимание на другое обстоятельство. ATACMS, по сути, является баллистической ракетой с пиковой скоростью 3М, чем похожа на те же 9М723/728 ОТРК "Искандер", которые современная ПВО очень успешно сбивает.

То есть исключительно теоретически у ATACMS не столь велики шансы прорвать российскую эшелонированную ПВО, как, например, у дозвуковой Storm Shadow, летящей на сверхнизких высотах. С-400, ЗРК "Бук-М2/3", Тор-М2 – все это в теории должно перехватывать ATACMS.

В свою очередь перехват ATACMS российскими системами ПВО – это репутационные потери для американского ВПК, который не может себе этого позволить. Из этого делаем выводы о реальных причинах, почему у нас до сих пор нет ATACMS – неуверенность США в неуязвимости своей ракеты.

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Разумеется, вместо того чтобы проверить на практике, действительно ли российские системы ПВО могут перехватывать ATACMS, приняли решение не проверять совсем.

Есть ли шанс получить ATACMS?

С другой стороны, это не означает, что получение ATACMS для Украины является полностью закрытым вопросом.

После того как в зоне боевых действий российская эшелонированная ПВО перестанет существовать как целостная сеть, а значит не сможет вести эффективное отслеживание целей и перехвата, тогда не исключено появление ATACMS.

Кстати, не зря июнь рекордный месяц по количеству уничтоженной ПВО россиян.