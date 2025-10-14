В Беларуси уменьшаются пророссийские настроения. Растет доля тех, кто считает Россию угрозой, а отождествление с россиянами ослабевает.

Параллельно меняется видение войны в Украине и внешней политики страны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Как меняется отношение белорусов к России?

По данным опроса, который приводит СВРУ, белорусы все больше дистанцируются от России. Лишь 26% респондентов сейчас считают общий язык тем, что объединяет два народа. Это на 11% меньше, чем с показателями 2014 года.

Доля тех, кто называет общую историю главной связью, снизилась с 55% до 37%. Из девяти возможных "точек единства" между белорусами и россиянами падение зафиксировано в восьми. Зато втрое больше людей в Беларуси заявили, что их ничего не связывает с русскими.

Отдельным вопросом является отношение к войне России против Украины. В сентябре 2025 года 34% опрошенных выступили против войны, 27% – поддержали ее, а 69% отметили мирные переговоры.

Впервые зафиксировано, что Россию белорусы чаще считают опасностью, чем США. Если в апреле 2024 года только 13% видели в России угрозу, то в сентябре 2025-го – уже 18%. Для США этот показатель снизился с 24% до 14%,

– говорится в сообщении.

Более 80% опрошенных назвали себя патриотами Беларуси. Определяют они это по "любви к белорусскому языку и истории, честный труд и заботу о будущем страны". Лояльность к власти составила лишь 28%.

Как отмечает разведка, несмотря на низкое ежедневное использование белорусского языка, его символическая роль усиливается. За последние 11 лет доля тех, кто считает его объединяющим фактором, выросла на 6%.

Относительно внешней политики:

40% выступают за нейтралитет,

36% – за сближение с Россией,

15% – за сближение с Европой.

Динамика показывает ослабление пророссийских настроений. Об этом свидетельствует доля сторонников интеграции с Россией, которая сократилась почти на 20% за 11 лет.

