В Кремле сразу все забегали: политолог сказал, какой сильный козырь имеет Трамп в отношении России

Президент США Дональд Трамп имеет сильный козырь, чтобы надавить на российского диктатора Владимира Путина. Однажды он уже о нем упоминал – и тогда россияне забегали.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Петр Олещук, отметив, что нынешний подход Трампа в отношении России не слишком эффективно работает. Возможно, президент США не осознает логику Кремля. Они готовы многим пожертвовать ради своих имперских амбиций. Путин до сих пор считает, что всех победит, и не собирается идти на сделку.

Как Трамп может надавить на Путина?

Как отметил Олещук, судя по всему, Путину буквально все равно на российскую экономику. Он еще раньше доверил управление ею профессионалам, а сам занялся геополитическими делами. Соответственно его мало тревожат проблемы в российской экономике.

Уже была в СМИ информация, что Трамп хотел серьезно поговорить с Путиным об экономике и торговле, а тот начал читать историческую лекцию о Рюрике. Это же не случайно. Экономическое давление – не то, чем можно достичь быстрого результата с Путиным,

– сказал Олещук.

При этом Трамп имеет другие рычаги влияния на Путина. И один из них он уже применял. Когда речь шла о возможной передаче Украине ракет "Томагавк", то россияне аж забегали.

Тут Путин реагирует значительно живее. И это просто на само упоминание. Это уже вопрос безопасности и вопрос военного престижа. Россияне сразу забегали как тараканы, когда эта информация появилась,

– сказал политолог.

При этом Трамп довольно быстро перестал развивать тему с "Томагавками". Но как раз прилет этих ракет ближе к Москве был бы прекрасным аргументом, чтобы Путин сел за переговоры.

