Хотели согреть квартиру газовой плитой: в Балаклее погибла целая семья

В Балаклее в результате отравления угарным газом погибла вся семья. Они обогревали квартиру с помощью газовой плиты.

Об этом рассказали в полиции Харьковской области. Правоохранители открыли уголовное производство за умышленное убийство с пометкой "несчастный случай".

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В результате отравления угарным газом погибла семья

Правоохранители рассказали, что к ним обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что обнаружила своих родственников мертвыми.

На место происшествия немедленно выехали полицейские. В квартире они обнаружили тела:

59-летней женщины,

34-летнего мужчины,

девушек в возрасте 6 и 13 лет.

По словам их родственницы, из-за низкой температуры в доме семья решила включить газовые конфорки. Позже сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и газовой службы установили, что газовая вытяжка в квартире была засорена и не работала.

Тела погибших направили в морг. Согласно заключению эксперта, причиной смерти стало отравление угарным газом.

Как избежать отравления угарным газом

Чтобы избежать отравления угарным газом, следует обязательно обеспечить приток свежего воздуха в помещение.

Если в комнате есть отопительные приборы, то воздух должен поступать через окно, двери и чистый вентиляционный канал.

Также обязательно нужно проверять тягу в вентканале, чтобы отработанные газы выходили в атмосферу.

Если в помещении установлены приборы с дымоотводом в трубы (газовые котлы, колонки и т.п.), важно тщательно следить за чистотой трубы.

В таких помещениях ни в коем случае не должны быть электрические вентиляторы.

Если не соблюсти хоть одного из этих правил, начнется образование угарного газа, что может привести к трагедии.

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Газ – взрывоопасный, поэтому малейшее нарушение правил может привести к трагедии: взрыву, пожару или отравлению. Если случается любой несчастный случай, связанный с газом, следует позвонить в одну из городских служб: скорую – 103, пожарную – 101, газовую – 104 или полицию – 102. Любая из этих служб сообщит всем остальным и все они прибудут на место происшествия.