Хотіли зігріти квартиру газовою плитою: у Балаклії загинула ціла родина

У Балаклії внаслідок отруєння чадним газом загинула вся родина. Вони обігрівали помешкання за допомогою газової плити.

Про це розповіли у поліції Харківщини. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за умисне вбивство з приміткою "нещасний випадок".

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Внаслідок отруєння чадним газом загинула родина

Правоохоронці розповіли, що до них звернулася місцева мешканка. Жінка розповіла, що виявила своїх родичів мертвими.

На місце події негайно виїхали поліцейські. У квартирі вони знайшли тіла:

59-річної жінки,

34-річного чоловіка,

дівчат віком 6 та 13 років.

За словами їхньої родички, через низьку температуру в помешканні родина вирішила увімкнути газові конфорки. Пізніше працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій та газової служби під час огляду встановили, що газова витяжка у квартирі була засмічена та не працювала.

Тіла загиблих скерували до моргу. Згідно з висновком експерта, причиною смерті стало отруєння чадним газом.

Як уникнути отруєння чадним газом

Щоб уникнути отруєння чадним газом, слід обов'язково забезпечити приплив свіжого повітря у приміщення.

Якщо в кімнаті є прилади для опалення, то повітря повинне надходити через вікно, двері та чистий вентиляційний канал.

Також обов'язково потрібно перевіряти тягу в вентканалі, щоб відпрацьовані гази виходили в атмосферу.

Якщо в приміщенні встановлені прилади з димовідводом у комин (газові котли, колонки тощо), важливо ретельно слідкувати за чистотою комина.

В таких приміщеннях у жодному разі не повинні бути електричні вентилятори.

Якщо не дотриматися хоч одного з цих правил, почнеться утворення чадного газу, що може призвести до трагедії.

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Газ – вибухонебезпечний, тож найменше порушення правил може призвести до трагедії: вибуху, пожежі чи отруєння. Якщо трапляється будь-який нещасний випадок, пов'язаний з газом, слід зателефонувати в одну з міських служб: швидку – 103, пожежну – 101, газову – 104 або поліцію – 102. Будь-яка з цих служб повідомить решту й усі вони прибудуть на місце події.