У Румунії в ніч на 5 січня за кілька годин випало понад 100 міліметрів опадів. Рясні опади призвели до паводків в окрузі Горж. Місцева влада просить евакуюватися мешканців постраждалих районів.

Що відомо про стихію та її наслідки

У вівторок вранці Національна метеослужба оголосила шість "червоних" кодів небезпеки. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив журналіст Богдан Скоклієв.

Дізнайтеся також У Норвегії через зсув ґрунту виявили тіла вже 6 загиблих: що відомо

Внаслідок повені загинули домашні тварини. Інформації щодо постраждалих чи загиблих наразі немає.

У Румунії сильні опади спровокували паводки / Фото Богдана Скоклієва

Які стихійні лиха сталися у Європі наприкінці 2020 року