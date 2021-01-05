Людей просять евакуюватися: у Румунії рясні дощі спровокували паводки – фото
У Румунії в ніч на 5 січня за кілька годин випало понад 100 міліметрів опадів. Рясні опади призвели до паводків в окрузі Горж. Місцева влада просить евакуюватися мешканців постраждалих районів.
Що відомо про стихію та її наслідки
У вівторок вранці Національна метеослужба оголосила шість "червоних" кодів небезпеки. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив журналіст Богдан Скоклієв.
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Внаслідок повені загинули домашні тварини. Інформації щодо постраждалих чи загиблих наразі немає.
У Румунії сильні опади спровокували паводки / Фото Богдана Скоклієва
Які стихійні лиха сталися у Європі наприкінці 2020 року
- 5 грудня стався землетрус магнітудою 5,3 біля берегів провінції Анталія, що у Туреччині.
- 9 грудня через потужні опади під водою опинилася італійська Венеція.
- Наприкінці 2020 року Європою пройшовся буревій Белла.
- Шторм залишив без світла тисячі людей в Англії та Франції.
- Через сильні снігопади в Італії загинула людина, ще кілька постраждали.
- Кінець року в Хорватії відзначився серією потужних землетрусів. Стихія зруйнувала будинки, загинули люди.
- 30 грудня у Норвегії стався зсув ґрунту. 10 людей постраждали, 15 – зникли безвісти.
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