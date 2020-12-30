На півдні Норвегії, у місті Аск 30 грудня стався зсув ґрунту на житлові будинки. У результаті постраждали 13 людей, доля ще 21 залишається невідомою.

Внаслідок зсуву ґрунту зникли люди

Стихія знищила щонайменше 14 будинків в муніципалітеті Еррум, розташованому за 30 кілометрів на північ від столиці Осло. Про це повідомляє Aftenposten.

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За інформацією поліції, з району стихійного лиха евакуювали приблизно 700 людей. На жаль, 21 людина зникла безвісти. Вони проживали в будинках, які опинились під зсувом, пише NRK.

Наразі невідомо, чи потрапили вони в пастку у своїх будинках, чи на момент зсуву їх не було вдома або ж їм вдалося врятуватися.

Пошуки людей в цьому районі ведуть, використовуючи тепловізори.

Крім того, відомо про щонайменше 13 постраждалих.

Зсув у Норвегії: що відомо

Зсув ґрунту стався вранці 30 грудня у місті Аск. Там проживають приблизно 5 тисяч людей.

За інформацією Управління водних ресурсів та енергетики Норвегії, на житлові будинки зійшов один з найбільших за останній час зсувів. Його площа приблизно 300 на 700 метрів.

Наразі у поліції немає точних даних про те, скільки будинків постраждало від зсуву.



У Норвегії триває рятувальна операція / Фото Hans O. Torgersen

Дивіться відео зсуву ґрунту у Норвегії: