На півдні Норвегії через зсув ґрунту евакуювали понад 150 місцевих жителів. Також є щонайменше 9 постраждалих осіб.

Зсув ґрунту стався в місті Аск, що за 40 кілометрів від Осло. Там проживає близько 5 тисяч людей. Про це повідомляє DPA.

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Зсув ґрунту пошкодив кілька будинків, адже у районі, що постраждав, є значна кількість помешкань. За даними правоохоронців, наразі невідомо про зниклих безвісти людей. Вони також не повідомляють про постраждалих.

Наразі умови важкі, адже темно і погана погода,

– розповів керівник операції Роджер Петтерсен.

За словами правоохоронця, зсув ґрунту є "катастрофою". Через це для пошуків та рятувальної операції залучили всі ресурси, включаючи вертольоти. Водночас поліціянтів відправили до постраждалого району, аби вони допомогли місцевим мешканцям вибратися.

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Про зсув ґрунту правоохоронців повідомили приблизно о 4 ранку 30 грудня. Вони терміново почали операцію, залучивши аварійні служби та представників Червоного Хреста. Евакуйованих людей вже відправили в готель, де вони отримають допомогу.



Зсув ґрунту в Норвегії / Фото Forvaret 300

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Прем'єр-міністерка Норвегії Ерна Солберг вже висловила свої співчуття через події в країні. Як вона зазначила, "боляче спостерігати" за тим, як природне явище спустошило територію Норвегії.