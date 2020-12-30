На юге Норвегии из-за оползня эвакуировали более 150 местных жителей. Также есть по меньшей мере 9 пострадавших человек.

Оползень произошел в городе Аск, что в 40 километрах от Осло. Там проживает около 5 тысяч человек. Об этом сообщает DPA.

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Оползень повредил несколько домов, ведь в районе, который пострадал, есть значительное количество помещений. По данным правоохранителей, пока неизвестно о пропавших без вести людях. Они также не сообщают о пострадавших.

Сейчас условия тяжелые, ведь темно и плохая погода,

– рассказал руководитель операции Роджер Петтерсен.

По словам правоохранителя, оползень является "катастрофой". Из-за этого для поисков и спасательной операции привлекли все ресурсы, включая вертолеты. В то же время полицейских отправили в пострадавший район, чтобы они помогли местным жителям выбраться.

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О смещении грунта правоохранителям сообщили примерно в 4 утра 30 декабря. Они срочно начали операцию, привлекая аварийные службы и представителей Красного Креста. Эвакуированных людей уже отправили в отель, где они получат помощь.



Оползень в Норвегии / Фото Forvaret 300

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Премьер-министр Норвегии Эрна Солберг уже выразила свои соболезнования из-за событий в стране. Как она отметила, "больно наблюдать" за тем, как природное явление опустошило территорию Норвегии.