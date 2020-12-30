На юге Норвегии, в городе Аск 30 декабря произошел оползень на жилые дома. В результате пострадали 13 человек, судьба еще 21 остается неизвестной.

В результате оползня пропали люди

Стихия уничтожила по меньшей мере 14 домов в муниципалитете Эррум, расположенном в 30 километрах к северу от столицы Осло. Об этом сообщает Aftenposten.

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По информации полиции, из района стихийного бедствия эвакуировали около 700 человек. К сожалению, 21 человек пропал без вести. Они проживали в домах, которые оказались под оползнем, пишет NRK.

Пока неизвестно, попали ли они в ловушку в своих домах или на момент смещения их не было дома или же им удалось спастись.

Поиски в этом районе ведут, используя тепловизоры.

Кроме того, известно о как минимум 13 пострадавших.

Оползень в Норвегии: что известно

Оползень произошел утром 30 декабря в Аск. Там проживают примерно 5 тысяч человек.

По информации Управления водных ресурсов и энергетики Норвегии, на жилые дома сошел один из крупнейших за последнее время оползней. Его площадь примерно 300 на 700 метров.

Сейчас у полиции нет точных данных о том, сколько домов пострадало от смещения.



В Норвегии продолжается спасательная операция/ Фото Hans O. Torgersen

Смотрите видео оползня в Норвегии: