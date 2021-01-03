У Норвегії в селищі Еррум працівники рятувальних служб виявили тіла 6 загиблих через зсув ґрунту. Раніше вони зникли під завалами будинків.

Через зсув ґрунту постраждали щонайменше 10 осіб. Про це повідомляє Норвезька телерадіомовна корпорація NRK.

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За даними місцевої поліції, через серйозні травми одного з постраждалих перевезли в Осло.

Подальші пошуки заплановані протягом вечора та ночі 3 січня, оскільки у нас досі є 4 зниклих безвісти людей,

– наголосив керівник операції Бьорн Крістіан Віллерсруд.

Також приблизно тисячу людей, які проживають в цьому регіоні, евакуювали задля їхньої безпеки. Варто зауважити, що загалом там проживає близько 5 тисяч осіб.

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