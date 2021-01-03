У Норвегії через зсув ґрунту виявили тіла вже 6 загиблих: що відомо
У Норвегії в селищі Еррум працівники рятувальних служб виявили тіла 6 загиблих через зсув ґрунту. Раніше вони зникли під завалами будинків.
Через зсув ґрунту постраждали щонайменше 10 осіб. Про це повідомляє Норвезька телерадіомовна корпорація NRK.
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За даними місцевої поліції, через серйозні травми одного з постраждалих перевезли в Осло.
Подальші пошуки заплановані протягом вечора та ночі 3 січня, оскільки у нас досі є 4 зниклих безвісти людей,
– наголосив керівник операції Бьорн Крістіан Віллерсруд.
Також приблизно тисячу людей, які проживають в цьому регіоні, евакуювали задля їхньої безпеки. Варто зауважити, що загалом там проживає близько 5 тисяч осіб.
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Зсув ґрунту у Норвегії: що відомо
- У Норвезькому селищі Еррум 30 грудня 2020 року стався зсув ґрунту. Його довжина – 700 метрів.
- Внаслідок цього постраждали 14 житлових будинків. Рятувальникам довелось евакуювати понад тисячу жителів.
- Через зсув ґрунту у Норвегії зникли безвісти 10 людей. Вже вдалося відшукати 6 із них, однак мертвими.
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