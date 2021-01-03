В Норвегии в поселке Еррум работники спасательных служб обнаружили тела 6 погибших из-за схода оползня. Ранее они пропали под завалами домов.

Из-за схода оползня пострадали по меньшей мере 10 человек. Об этом сообщает норвежская телерадиовещательная корпорация NRK.

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По данным местной полиции, из-за серьезных травм одного из пострадавших перевезли в Осло.

Дальнейшие поиски запланированы в течение вечера и ночи 3 января, поскольку у нас до сих пор есть 4 пропавших без вести людей,

– подчеркнул руководитель операции Бьорн Кристиан Виллерсруд.

Также примерно тысячу человек, проживающих в этом регионе, эвакуировали для их безопасности. Стоит заметить, что всего там проживает около 5 тысяч человек.

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