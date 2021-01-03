В Норвегии из-за схода оползня обнаружили тела уже 6 погибших: что известно
В Норвегии в поселке Еррум работники спасательных служб обнаружили тела 6 погибших из-за схода оползня. Ранее они пропали под завалами домов.
Из-за схода оползня пострадали по меньшей мере 10 человек. Об этом сообщает норвежская телерадиовещательная корпорация NRK.
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По данным местной полиции, из-за серьезных травм одного из пострадавших перевезли в Осло.
Дальнейшие поиски запланированы в течение вечера и ночи 3 января, поскольку у нас до сих пор есть 4 пропавших без вести людей,
– подчеркнул руководитель операции Бьорн Кристиан Виллерсруд.
Также примерно тысячу человек, проживающих в этом регионе, эвакуировали для их безопасности. Стоит заметить, что всего там проживает около 5 тысяч человек.
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Оползень в Норвегии: что известно
- В Норвежском поселке Еррум 30 декабря 2020 года произошел оползень. Его длина – 700 метров.
- В результате пострадали 14 жилых домов. Спасателям пришлось эвакуировать более тысячи жителей.
- Из-за оползня в Норвегии пропали без вести 10 человек. Уже удалось отыскать 6 из них, однако мертвыми.
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