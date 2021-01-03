Уже подняли 5 тел: в Норвегии продолжаются поиски пропавших без вести во время оползня
В Норвегии в воскресенье, 3 января, продолжаются поиски пропавших без вести во время масштабного оползня. Сейчас спасатели подняли из-под завалов тела 5 погибших.
Однако шансы найти живых людей еще есть. Об этом заявил специалист по пожарно-спасательной службе Кеннет Ванген, сообщает NRK.
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Мы ищем там, где все еще верим, что можем найти выживших,
– подчеркнул Ванген.
По состоянию на 3 января пропавшими без вести остаются 5 человек.
Тело первого погибшего нашли еще 1 января. Мужчину уже удалось идентифицировать. В полиции сообщили, что это 31-летний Эйрик Гренолен.
Троих погибших обнаружили 2 января, еще одного – утром 3 января.
Что известно о трагедии в Норвегии
- Оползень произошел 30 декабря неподалеку от города Осло.
- В результате бедствия пострадали 14 жилых домов.
- Спасатели эвакуировали более 1000 человек.
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