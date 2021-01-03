В США легкомоторный самолет упал на жилой дом, есть жертвы: фото, видео
В штате Мичиган легкомоторный самолет упал на жилой двухэтажный дом. Пилот судна и 2 пассажира погибли.
Инцидент произошел 2 января в 4 часа вечера по местному времени в городке Лион. Об этом сообщает CNN.
К слову Экстренная посадка из-за новогодней мишуры: в Колумбии самолет запутался в украшениях – видео
На момент аварии в доме находилось 5 человек. К счастью, они не пострадали.
Последствия страшной аварии / Фото Detroit Free Press
Причины катастрофы пока не установлены. Правоохранительные органы начали расследование.
Самолет врезался в жилой дом / Фото Detroit Free Press
В доме находились 5 человек / Скриншот с видео
Самолет упал на жилой дом: смотрите видео
Поделиться новостью