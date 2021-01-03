В штате Мичиган легкомоторный самолет упал на жилой двухэтажный дом. Пилот судна и 2 пассажира погибли.

Инцидент произошел 2 января в 4 часа вечера по местному времени в городке Лион. Об этом сообщает CNN.

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На момент аварии в доме находилось 5 человек. К счастью, они не пострадали.



Последствия страшной аварии / Фото Detroit Free Press

Причины катастрофы пока не установлены. Правоохранительные органы начали расследование.



Самолет врезался в жилой дом / Фото Detroit Free Press



В доме находились 5 человек / Скриншот с видео

Самолет упал на жилой дом: смотрите видео