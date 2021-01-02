В колумбийском аэропорту Эль-Дорадо в новогоднюю ночь совершил экстренную посадку самолет. Воздушное судно столкнулось с шаром, наполненным праздничными украшениями.

Украшения зацепились за крылья и двигатели

Самолет авиакомпании Avianca следовал из американского города Орландо в столицу Колумбии – Боготу. Об этом сообщает The Aviation Herald.

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Однако до места назначения самолет не долетел – из-за новогодних украшений. Воздушное судно столкнулось с большим шаром, наполненным мишурой. Гирлянды и дождики зацепились за двигатели и крылья.

Пассажиры и сам самолет - не пострадали

Поэтому самолету пришлось экстренно садиться в Эль-Дорадо. К счастью, экипажу удалось совершить посадку без повреждений. Пассажиры и сам самолет – в отличном состоянии. Людей пересадили на другие рейсы.

В компании Avianca призвали население не запускать такие пиротехнические шары. Ведь это запрещено законом и может нанести большой вред.

Смотрите видео инцидента: