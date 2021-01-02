Британец Томас Дод обожает канадскую певицу Селин Дион. На Рождество он навеселе просматривал ее концерт и решил официально сменить собственное имя на Селин Дион. Теперь он не знает, как об этом рассказать в отделе кадров на работе.

У меня появилась замечательная идея, – британец

Во время локдауна 30-летний Томас смотрел много концертов Селин Дион по телевизору. Рождество он тоже решил провести просматривая выступления любимой певицы. Об этом британец рассказал The Birmingham Mail.

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Я помню, как смотрел один из концертов, и у меня была отличная идея, хотя я был немного пьян,

– рассказал Томас.

Тогда он подал онлайн-заявление на смену имени и фамилии. За это он заплатил 89 фунтов стерлингов (примерно 3 500 гривен). Через несколько дней Томас получил письмо с подтверждением смены имени.

Теперь он беспокоится, как сказать отделу кадров на работе об изменении имени и попросить изменить подпись в рабочей почте. Также Томас говорит, что беспокоится о том, чтобы не попасть в полицию из-за своего поступка.

Кроме того, британец переживает, потому что переехал в деревню, где не знает большинства людей: "Это будет вызывать шок, когда я буду говорить им свое имя".

Как отреагировали близкие Томаса

Сначала переменой имени Томаса была недовольна его мама, а вот друзья поддержали мужчину. Кстати, пока британец не планирует возвращать свое старое имя. Он надеется, что его затея развеселит людей, которые "пережили непростой год".

Также Томас думает, что смена имени поможет ему познакомиться с настоящей Селин Дион. Однако сама певица или ее представители не комментировали выходку британца.