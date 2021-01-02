Британець Томас Дод обожнює канадську співачку Селін Діон. На Різдво він напідпитку переглядав її концерт і вирішив офіційно змінити власне ім'я на Селін Діон. Тепер він не знає, як про це розповісти у відділі кадрів на роботі.

У мене з'явилася чудова ідея, – британець

Під час локдауну 30-річний Томас дивився багато концертів Селін Діон по телевізору. Різдво він теж вирішив провести переглядаючи виступи улюбленої співачки. Про це британець розповів The Birmingham Mail.

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Я пам'ятаю, що дивився один із концертів, і в мене з'явилася чудова ідея, хоча я був трохи п'яний,

– розповів Томас.

Тоді він подав онлайн-заяву на зміну імені й прізвища. За це він заплатив 89 фунтів стерлінгів (приблизно 3 500 гривень). Через декілька днів Томас отримав лист із підтвердженням зміни імені.

Тепер він непокоїться, як сказати відділу кадрів на роботі про зміну імені та попросити змінити підпис у робочій пошті. Також Томас каже, що турбується про те, щоб не потрапити до поліції через свій учинок.

Крім того, британець переживає, бо переїхав у село, де не знає більшості людей: "Це буде викликати шок, коли я казатиму їм своє ім'я".

Як відреагували близькі Томаса

Спочатку зміною імені Томаса була незадоволена його мама, а от друзі підтримали чоловіка. До речі, наразі британець не планує повертати своє старе ім'я. Він сподівається, що його витівка розвеселить людей, які "пережили непростий рік".

Також Томас думає, що зміна імені допоможе йому познайомитися зі справжньою Селін Діон. Однак сама співачка чи її представники не коментували витівку британця.