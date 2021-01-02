У колумбійському аеропорту Ель-Дорадо у новорічну ніч здійснив екстрену посадку літак. Повітряне судно зіткнулось з кулею, наповненою святковими прикрасами.

Прикраси зачепились за крила та двигуни

Літак авіакомпанії Avianca прямував з американського міста Орландо до столиці Колумбії – Боготи. Про це інформує The Aviation Herald.

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Проте до місця призначення літак не долетів – через новорічні прикраси. Повітряне судно зіткнулось з великою кулею, наповненою мішурою. Гірлянди та дощики зачепились за двигуни та крила.

Пасажири та сам літак – не постраждали

Отож літаку довелось екстрено сідати в Ель-Дорадо. На щастя, екіпажу вдалось здійснити посадку без пошкоджень. Пасажири та сам літак – у відмінному стані. Людей пересадили на інші рейси.

У компанії Avianca закликали населення не запускати такі піротехнічні кулі. Адже це заборонено законом і може завдати великої шкоди.

Дивіться відео інциденту: