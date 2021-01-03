У США легкомоторний літак упав на житловий будинок, є жертви: фото, відео
В штаті Мічиган легкомоторний літак впав на житловий двоповерховий будинок. Пілот судна і 2 пасажирів загинули.
Інцидент стався 2 січня о 4 годині вечора за місцевим часом в містечку Ліон. Про це повідомляє CNN.
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На момент аварії в будинку перебувало 5 людей. На щастя, вони не постраждали.
Наслідки страшної аварії / Фото Detroit Free Press
Причини катастрофи поки не встановлені. Правоохоронні органи почали розслідування.
Літак врізався в житловий будинок / Фото Detroit Free Press
В будинку перебували 5 людей / Скриншот з відео
Літак впав на житловий будинок: дивіться відео
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